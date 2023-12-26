Располневшая Ксения Собчак проходит гормональную терапию

Известный психолог Вероника Степанова заявила, что так называемая журналистка Ксения Собчак на самом деле испытывает проблемы с женским здоровьем. В связи с этим ей приходится проходить гормональную терапию, которая заметна увеличила ее вес.

По мнению Степановой, Собчак отчаянно хочет забеременеть от нынешнего мужа Константина Богомолова, но пока все тщетно.

«Так как для удачного зачатия и последующего вынашивания необходимы детская беззаботность и отдых», — отметила психолог.

Также Степанова напомнила, как Собчак раньше оскорбляла полных людей. Она говорила, что ненавидит их всем своим сердцем. Хотя, по сути, сама такой и стала.

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