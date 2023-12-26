Вика Цыганова о вечеринке Ивлеевой: «Люди видят это уродство таким, какое оно есть»

Известная певица Вика Цыганова назвала «шабашем ведьм» так называемую вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Артистка подчеркнула, что некоторые артисты вообще не осознают всего, что происходит в мире и плюют на все.

«Люди видят это уродство таким, какое оно есть. Так с ним будет легче бороться», — заявила она.

Цыганова также назвала всех звезд шоу-бизнеса, которые пришли на данное мероприятие «наркоманами» и «сифилитиками». Артистка призвала власти наказать коллег за столь некорректные выходки.

Настя Ивлеева, в свою очередь, выступила с официальным заявлением на минувших выходных. Блогер сухо сказала, что отправит все вырученные деньги на благотворительность. Причем не потому, что она сожалеет. А всего лишь из-за того, что это единственный выход из данной ситуации.

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