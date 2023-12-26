Лолиту раскритиковали из-за вечеринки Ивлеевой: «Меня просят вырезать из всех новогодних передач»

Певица Лолита призналась, что в ее адрес обрушилась волна негативных комментариев из-за неподобающей вечеринки Насти Ивлеевой. Люди сочли, что в данный момент времени некорректно организовывать подобные мероприятия.

«Меня просят вырезать из всех новогодних передач, люди пишут письма. Наверное, справедливо. Не всем понравилась наша «голая» вечеринка», - заявила артистка.

Лолита еще раз подчеркнула, что сожалеет о произошедшем. Говорит, что все осознала, и не хотела никого обидеть.

«Я больше не буду», - подытожила певица.

А Филиппа Киркорова и вовсе требуют лишить звания Народного артиста России. Россияне считают, что поп-король уж точно не должен появиться на столь сомнительном шабаше.

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