Мария Погребняк: «Мне уже неинтересно все, что было в прошлой жизни»

Светская львица Мария Погребняк счастлива в новых отношениях. Модель в этом году развелась с футболистом Павлом Погребняком и строит новую любовь.

Новый год Мария планирует отмечать с новым молодым человеком на Мальдивах. Журналистам мать троих детей призналась, что на данный момент влюблена.

«Мне уже неинтересно все, что было в прошлой жизни. Я живу настоящим», - рассказала она.

Новым избранником Погребняк, по некоторым данным, стал 35-летний бизнесмен Игорь Головинский. Молодой человек увлекается хоккеем и даже играл в одно время в любительской лиге за команду «Гепарды».

А с бывшим мужем Мария рассталась на дружеской ноте, так она уверяет. Мол, имущество не делили, дети общаются и с мамой, и с папой на равных условиях.

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