Паулс – про скандальные заявления Вайкуле: «Там же сплошная ерунда»

Певица Лайма Вайкуле без остановки выдает одно за другим заявления, которые вызывают у публики волны возмущений. Чтобы задеть побольнее россиян, она ухитряется выдавать такое, что оскорбляет даже ее хороших знакомых. В числе тех, кому недавно досталось от певицы, оказались земляк Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, написавшие не один хит для нее.

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Паулс высказался о заявлениях «кормилицы всего СССР». Легендарный советский композитор, которого Вайкуле упрекнула в калькировании западной музыки, махнул на нее и признался, что серьезно к ее словам уже не относится.