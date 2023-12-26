Катя Лель подняла гонорар в пять раз благодаря новой волне своей популярности

Звезда 90-х Катя Лель рассказала про свой райдер перед новогодними праздниками. Певица, как и многие ее коллеги, готовится в эти выходные дни зарабатывать на корпоративах. И есть несколько пунктов в списке, которые она не готова пересматривать.

«Это главное живой звук, темные шторы, потому что я спать не умею без темных штор, это подушка ортопедическая, отели, машины бизнес-класс, ну и все», - перечислила «Пятому каналу» Лель.

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А вот гонорар за свое выступление певица пересмотрела. Теперь она просит в пять раз больше прежнего. Ведь сейчас Лель переживает новую волну популярности благодаря тренду «джага-джага» в Интернете, который снимают пользователи со всего мира под хит «Мой мармеладный».