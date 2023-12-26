Анастасия Решетова серьезно похудела: «Вернулась в свои 19-20 лет»

Модель Анастасия Решетова за последние годы смогла не раз удивить своих поклонников изменениями во внешности. Они касались фигуры, и экс-возлюбленная рэпера Тимати сетовала – полнеть ей легче, чем худеть. Однако, красотка старалась принимать себя в любом весе и не переживать.

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На этот раз Решетова встала на весы и показала результат очередного преображения. Теперь она скинула лишнее, достигнув небывалого минимума.

«Ненамеренно вернулась в свои 19-20 лет. Рост 179 см», - призналась девушка, демонстрируя на весах 55,5 кг.

Кстати, среди поклонников Решетовой есть как фанаты ее пышных форм, так и почитатели стройности. Сама Анастасия рассказывает, что никаких диет не придерживается.