Вайкуле прошлась по Соседову, защищая Пугачеву: «Типа он такой стильный»

Певица Лайма Вайкуле с завидной регулярностью выдает все новые и новые заявления, пытаясь привлечь к себе повышенное внимание публики. На этот раз она решила припомнить музыкальному критику Сергею Соседову его высказывания об Алле Пугачевой и захотела защитить подругу.

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Пугачева сама редко высказывается, и Вайкуле посчитала, что имеет право защищать подругу. Латвийская певица Соседову посоветовала смотреть на себя и свои заслуги, а не оценивать чужие.

«Он критикует Аллу, а сам надел какую-то рубашечку, повязал какую-то ленточку на шее дешевую, типа он такой стильный. Не говори ничего про Аллу, расскажи, кто ты сам, чего достиг», - высказалась артистка.

Соседов ранее, напомним, не раз высказывался относительно заявлений Пугачевой, то назвавшей россиян холопами и рабами, то пообещавшей, что о ней еще услышат. Музыкальный критик не стал подбирать выражения и дал понять, что Примадонна уже давно не поет, сейчас это – «наша главная» пенсионерка.

По материалам сайта Starhit