Сергей Соседов отреагировал на критику своего выступления от Ларисы Гузеевой: «Лично я доволен!»

Музыкальный критик Сергей Соседов на шоу «Суперстар» оказался вдруг по другую сторону баррикад. Из кресла члена жюри, которое занимает много лет, переместился на сцену и дебютировал как певец.

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Эпатажное выступление вызвало буру обсуждений в Сети. Как певца Соседова раскритиковали многие, включая коллег по проекту Леру Кудрявцеву и Наташу Королеву, которые попросили эксперта больше не петь, а актриса и телеведущая Лариса Гузеева и вовсе заявила, что заснуть после увиденного не сможет.

Соседова такое возмущение ничуть не затронуло, он дал понять, что это – не его проблемы, и прокомментировал сайту ProZvezd происшедшее.

«Да пусть не спит! Ради Бога», - заявил Соседов. – «Лично я своим выступлением доволен! Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом».

Критик посетовал, что его выступление порезали, убрав второй куплет. Если бы он знал, что так будет, то не согласился бы выпустить ее в эфир.