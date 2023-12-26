Сергей Соседов отреагировал на критику своего выступления от Ларисы Гузеевой: «Лично я доволен!»

Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Эксперт исполнил песню собственного сочинения.

Музыкальный критик Сергей Соседов на шоу «Суперстар» оказался вдруг по другую сторону баррикад. Из кресла члена жюри, которое занимает много лет, переместился на сцену и дебютировал как певец. 

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Эпатажное выступление вызвало буру обсуждений в Сети. Как певца Соседова раскритиковали многие, включая коллег по проекту Леру Кудрявцеву и Наташу Королеву, которые попросили эксперта больше не петь, а актриса и телеведущая Лариса Гузеева и вовсе заявила, что заснуть после увиденного не сможет. 

Соседова такое возмущение ничуть не затронуло, он дал понять, что это – не его проблемы, и прокомментировал сайту ProZvezd происшедшее. 

«Да пусть не спит! Ради Бога», - заявил Соседов. – «Лично я своим выступлением доволен! Эта песня написана на мои слова: она с серьезным смыслом».

Критик посетовал, что его выступление порезали, убрав второй куплет. Если бы он знал, что так будет, то не согласился бы выпустить ее в эфир. 

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