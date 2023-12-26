Елена Блиновская устроила новогоднюю вечеринку под домашним арестом

Находящаяся под домашним арестом Елена Блиновская закатила веселую вечеринку, кадры с которой оказались в Сети. Это была настоящая предновогодняя тусовка, ради которой блогерша принарядилась в новое вечернее платье, стилизовала обстановку вокруг под закрытый VIP-клуб. Как оказалось, скандальная бизнесвумен истосковалась по светским мероприятиям и сделала собственное.

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Юрист Александр Карабанов в комментарии сайту Aif.ru допустил, что такое поведение Блиновской может сыграть против нее самой. Следователь проверит гостей, даст правовую оценку произошедшему и выявит степень нарушения условий, которые были определены судом в отношении блогерши. В результате она рискует получить ужесточение условий меры пресечения.

Напомним, Блиновской суд продлил домашний арест до 26 января. По этим условиям, покидать стены родного дома ей запрещено без разрешения следователя, как и общаться с фигурантами уголовного дела, пользоваться Интернатом и связью.