Актера из «Слова пацана» Сергея Базанова арестовали по подозрению в убийстве 12-летней давности

Актер Сергей Базанов оказался под арестом. Он проходит в суде по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году. Замоскворецкий суд Москвы 25 декабря избрал меру пресечения для артиста в виде ареста. Его обвиняют по статье «Убийство из корыстных побуждений в составе группы лиц». базанова направили в СИЗО, где ему предстоит находится до 20 февраля 2024 года.
Следствие выдвигает версию, что актер 12 лет назад был частью преступной группы, которая устраивала разбойные нападениями в столице. На бизнесмена Александра Дзабиева напали в Большом Полуярославском переулке, в результате чего он умер. Он получил выстрел в голову, а злоумышленники украли его сумку, в которой находилось 900 тысяч долларов, пишет «МК».
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Напомним, что базанов недавно снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который уже называют главной картиной года. Он сыграл участника криминальной группировки «Универсам» Демида.