Актера из «Слова пацана» Сергея Базанова арестовали по подозрению в убийстве 12-летней давности

Следствие выдвигает версию, что актер 12 лет назад был частью преступной группы, которая устраивала разбойные нападениями в столице. На бизнесмена Александра Дзабиева напали в Большом Полуярославском переулке, в результате чего он умер. Он получил выстрел в голову, а злоумышленники украли его сумку, в которой находилось 900 тысяч долларов, пишет «МК».

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Напомним, что базанов недавно снялся в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который уже называют главной картиной года. Он сыграл участника криминальной группировки «Универсам» Демида.