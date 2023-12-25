Паулс вспомнил, как Пугачева разбила очки дежурной по этажу в ленинградской гостинице

Композитор Раймонд Паулс не раз писал песни, которые исполняла Алла Пугачева. Их связывает много общих историй. Но ходили слухи, что однажды певица разбила ему очки. Однако теперь он решил прояснить ситуацию. Народный артист СССР признался, что артистка сломала вещь, но совершенно не его.
Он пояснил, что Алла Борисовна разбила очки одной дежурной по этажу в ленинградской гостинице, когда они приезжали в культурную столицу ради концерта. Но Паулс уточнил, что эту историю рассказывать должна сама Примадонна.
«Периодически разное поведение у нее случалось. Особенно если выпьет. Но с этими очками пусть сама певица расскажет, что она там натворила», – заявил композитор, пишет aif.ru.
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А вот своим сотрудничеством с Пугачевой он остался доволен. Именно ему в свое время удалось помочь певице, когда у нее был кризис и она подумывала уйти со сцены. Артистка смогла исполнить такие хиты, как «Старинные часы». «Маэстро», «Делу — время».