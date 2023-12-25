Актриса Кожевникова заявила, что Ивлеева устроила вечеринку с целью пиара: «Получили то, что получили»

Уже несколько дней прошлом с момента проведения «голой» вечеринки, которую устроила Настя Ивлеева, а разговоры о ней не утихают. Теперь Мария Кожевникова решила прокомментировать мероприятие, в котором отметились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Мария Миногарова, Ксения Собчак и другие селебрити. Их слишком горячее поведение и откровенные наряды вызвали возмущение в обществе. А Мария заявила, что вечеринка проводилась только с целью пиара.
И многодетная мама уверена, что у Ивлеевой все получилось, так как теперь все говорят про вечеринку. Она считает, что гости так вели себя только из-за того, что звезда стали необразованные люди без моральных норм.
«Одарили их неокрепшие умы, часто не имеющих даже элементарного образования, понимания, воспитания — бабками, просмотрами и лайками. А теперь получили то, что получили», — заявила Кожевникова в соцсети.
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Также она добавила, что такой вид отдыха не личный, так как не остался за закрытой дверью. Актриса назвала произошедшее пиром во время чумы и добавила, что считает, что такая вечеринка переходит все человеческие границы.