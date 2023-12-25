Сагалова объяснила, почему отказывается от любовных сцен в кино: «И муж не очень хочет, и я не очень хочу»

Также Дарья вспомнила, что у нее была сцена, где нужно было делать искусственное дыхание, в «Улетном экипаже». И из-за этого она впала истерику и чуть не ушла из кино. Актриса пояснила, что не смогла бы это сыграть актерски, так как это настоящее физическое действие. Также блондинка отказалась от дублерши, так как не видела в этом никакого смысла.

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«Я же одна буду знать, что это дублер, а вся страна будет думать, что это я в кадре, я рыдала, плакала, постоянно приходила со съемочной площадки в слезах», — вспомнила Сагалова в YouTube-канале Fametame.

Также артистка призналась, что у нее были моменты, когда ей намекали на близость ради продвижения в карьере. По словам дарьи, если бы она не была старой закалки и была боле влюбчивой, то возможно ее жизнь сложилась иначе.