Миногарова и Гудков признались, что напились на съемках у Урганта: «Мы опьянели, когда вышли из зала»

Мария Миногарова пригласила в предновогодний выпуск своей передачи «Позавчерашние новости» Александра Гудкова. Они осбуждали разные тренды в моде. И модель вспомнила, как они вместе снимались в шоу «Вечерний Ургант».
Тогда им предложили сыграть в игру, в рамках которой нужно было выпивать, если у них не получалось правильно произнес скороговорку. Финалистка реалити-шоу «Топ-модель по-русски» призналась, что тогда они все сильно напились.
«Два года назад, когда мы с тобой ходли на "Вечернего Урганта" и напились там как ****. Мне многие не верили, что мы пили настоящий алкоголь», – сказала Миногарова.
«Мы с Машей были в кал», – подтвердил актер.
«Мы были в кал не только с Сашей, но также с Дашей Чарушей и с Ургантом, в том числе», – отметила модель.
«Это был последний рабочий день. Ваня очень хотел выпить, и мы напугались его прыти, потому что там лилось в шесть воротов», – вспомнил Гудков.
«Самое интересное, что мы опьянели, когда уже вышли из зала. Когда мы ушли со съемки и пришли в гримерку, тут то нас и накрыло», – заверила Мария.
«С Чаруши юбку как рукой сняло», – засмеялся шоумен.
«Точно! Мы там и ползали. Гена Малинин с нами был! Он тоже крепко выпил в этот вечер, а на следующий день ему нужно было летать в Милан. тяжелый был вечер. Но тогда в состоянии глубочайшего алкогольно опьянения я прилепила на свою дорогую сумку Medea Sisters новенькую наклейку "чикен карри" и я нашу ее до сих пор так», – рассказала модель.
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Она считает, что стала законодательницей моды, так как теперь многие свои дорогие сумки украшают брелками и другими дешевыми вещами – это стало трендом.
Иван Ургант, Александр Гудков, Мария Миногарова, Даша Черуша. Фото: кадр из шоу «Вечерний Ургант»