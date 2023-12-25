Миногарова и Гудков признались, что напились на съемках у Урганта: «Мы опьянели, когда вышли из зала»

«Два года назад, когда мы с тобой ходли на "Вечернего Урганта" и напились там как ****. Мне многие не верили, что мы пили настоящий алкоголь», – сказала Миногарова.

«Мы с Машей были в кал», – подтвердил актер.

«Мы были в кал не только с Сашей, но также с Дашей Чарушей и с Ургантом, в том числе», – отметила модель.

«Это был последний рабочий день. Ваня очень хотел выпить, и мы напугались его прыти, потому что там лилось в шесть воротов», – вспомнил Гудков.

«Самое интересное, что мы опьянели, когда уже вышли из зала. Когда мы ушли со съемки и пришли в гримерку, тут то нас и накрыло», – заверила Мария.

«С Чаруши юбку как рукой сняло», – засмеялся шоумен.

«Точно! Мы там и ползали. Гена Малинин с нами был! Он тоже крепко выпил в этот вечер, а на следующий день ему нужно было летать в Милан. тяжелый был вечер. Но тогда в состоянии глубочайшего алкогольно опьянения я прилепила на свою дорогую сумку Medea Sisters новенькую наклейку "чикен карри" и я нашу ее до сих пор так», – рассказала модель.