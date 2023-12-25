Актриса Дарья Сагалова рассказала, как заболела ее дочка: «Нам ставили подозрение на пиелонефрит»

Дарья Сагалова недавно вернулась в сериал «Букины», где снимается с Натальей Бочкаревой и Виктором Логиновым. Об этом и других моментах из жизни актриса рассказала в интервью Лауре Джугелии.

Она призналась, что в свое время ушла из карьеры на долгие годы из-за своей дочки Елизаветы. По словам артистки, девочка тяжело заболела и это заставило ее принять сложное решение.