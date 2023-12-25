Актриса Дарья Сагалова рассказала, как заболела ее дочка: «Нам ставили подозрение на пиелонефрит»

Дарья Сагалова недавно вернулась в сериал «Букины», где снимается с Натальей Бочкаревой и Виктором Логиновым. Об этом и других моментах из жизни актриса рассказала в интервью Лауре Джугелии.
Она призналась, что в свое время ушла из карьеры на долгие годы из-за своей дочки Елизаветы. По словам артистки, девочка тяжело заболела и это заставило ее принять сложное решение.
«Помню такой мой псих, когда у меня Лизунья, первая моя дочка, заболела. Ей было полгода, мы были еще на съемках. Нам ставили подозрение на пиелонефрит, это такая серьезная история. И я помню, что мы в перинатальный центр ходили.
Врачи говорили, что нам надо 10 дней пролежать в больнице. Они заявили: «Ну вы же понимаете, что мы пока не понимаем, что у нее, и будем лечить пальцем в небо». Тогда я поняла, что все надо брать в свои руки», — поделилась Дарья на YouTube-канале Fametame.
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Актриса отметила, что диагноз «пиелонефрит» не подтвердился, но тогда звезда испугалась и решила уйти с работы, чтобы быть с дочкой. Теперь у нее уже растут трое детей. У блондинки родились еще две дочки — Стефания и Мирослава. Она счастлива в браке с предпринимателем Константином Масленниковым.