Певица Полина Гагарина засняла шестилетнюю дочку дома у новогодней елки

Полина Гагарина в этом году перестала скрывать лицо дочки Мии, которую родила от бывшего мужа - фотографа Дмитрия Исхакова. На этот раз певица выложила видео, снятое дома. Она вместе с шестилетней наследницей нарядила новогоднюю елку.

Артистка купила новое искусственное дерево, так как прежнее затопило в подвале. Она подловила дочку, которая в черном платье красовалась у главного символа Нового года.

Девочка танцевала в лаковых лоферах перед мамой.