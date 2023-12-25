Певица Полина Гагарина засняла шестилетнюю дочку дома у новогодней елки

Полина Гагарина с дочкой. Фото: телеграм-канал Полины Гагариной

Полина Гагарина показала, как украсила дом к Новому году. Артистка вместе с дочкой выбрала розовую гамму для украшений.

Полина Гагарина в этом году перестала скрывать лицо дочки Мии, которую родила от бывшего мужа - фотографа Дмитрия Исхакова. На этот раз певица выложила видео, снятое дома. Она вместе с шестилетней наследницей нарядила новогоднюю елку. 

Артистка купила новое искусственное дерево, так как прежнее затопило в подвале. Она подловила дочку, которая в черном платье красовалась у главного символа Нового года. 

Девочка танцевала в лаковых лоферах перед мамой. 

«Наконец-то дошли руки показать вам нашу красавицу. Единогласно решили с Миюшей, что елочка должна быть плюшевая, бантиковая и конфетная», — заявила Полина.

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Елка вся была завешана розовыми бантиками, шарами и белыми плюшевыми игрушками. В таком же стиле был украшен весь особняк. Поклонники восхитились кадрами. Многие заверили, что Мия очень похожа на маму. 

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