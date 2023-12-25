Премьера с участием Киркорова и Бузовой отменена в кинотеатре «Октябрь» из-за общегородской аварии в Москве

25 декабря несколько мероприятий были отменены в Москве. Дело в том, что в столице случилась общегородская авария. В результате был обесточен кинотеатр «Октябрь», где намечалась премьера главного новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» канала ТНТ.

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На мероприятии должны были быть Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие селебрити, но премьеру отменили.