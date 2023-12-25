Премьера с участием Киркорова и Бузовой отменена в кинотеатре «Октябрь» из-за общегородской аварии в Москве

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Кинотеатр на Новом Арбате в Москве оказался обесточен.

25 декабря несколько мероприятий были отменены в Москве. Дело в том, что в столице случилась общегородская авария. В результате был обесточен кинотеатр «Октябрь», где намечалась премьера главного новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!» канала ТНТ. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На мероприятии должны были быть Ольга Бузова, Филипп Киркоров и другие селебрити, но премьеру отменили. 

Также из-за происшествия отключали электричество и в ЦУМе. Из торгового центра всех эвакуировали. Но спустя несколько часов все вернулось в норму. А вот кинотеатр продолжает оставаться обесточенным. Пока коммунальщики не могут сказать, когда проблема будет устранена, пишет телеграм-канал Mash.

Помимо премьеры были отменены несколько сеансов и частных показов.

Читайте также