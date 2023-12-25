Внучка актера Олега Стриженова вышла замуж за отца своего шестого ребенка

О том, что у нее произошло такое счастье, она не рассказала родственникам. В соцсети невеста выложила кадры с вечеринки.

«Как же мне мне больно от того, что не могу каждый день видеть тебя рядом. Но этот волшебный день я запомню на всю свою жизнь», — заверила она.

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Много лет Стриженова находится в ссоре с 94-летним дедом Олегом Александровичем. Хоть она и родилась в звездной семье, у нее непростая судьба. Ее мама Наталья Стриженова умерла, когда девушке было 15 лет. Ей досталась квартира на Арбате, но спустя два года ее обманули мошенники, поэтому Саша осталась без недвижимости. И когда дедушка спросил про квартиру у внучки, та в ответ нагрубила. И уже 19 лет они не общаются.