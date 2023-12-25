Актер из «Универа» Арарат Кещян приехал в Изборск на съемки программы «Не факт»

Арарат Кещян уже восемь лет ведет передачу «Не факт» на канале «Звезда». Он продолжает путешествовать и участвовать в съемках новых выпусков. 25 декабря стало известно, что актер, которого многие знают по сериале «Универ», приехал в Изборск — деревню в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Отмечается, что ведущему передачи раскрыли интересные факты из истории города, а также он смог прогуляться по Изборской крепости и Труворову городищу.
А экскурсоводы музея-заповедника показали ему Археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии». Добавим, что выпуск передачи про музей-заповедник «Изборск» выйдет в эфир 24 февраля, пишет ПАИ.
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Напомним, что Кещян уже несколько лет не снимался в сериалах. Он состоит в браке с избранницей по имени Екатерина Шепета, которая родила ему трех дочерей.