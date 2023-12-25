Образ Дианы Анкудиновой стал самым популярным среди других звезд в приложении НТВ в «Одноклассниках»

В честь своего 30-летия телеканал НТВ создал необычное приложение, где можно создавать образы с помощью социальной сети «Одноклассники». В итоге это приложение стало очень популярным. Было сгенерировано более 300 тысяч изображений и видео.

Желающие могли примерить на себе образ любимого артиста, а потом показать результат своим друзьями. С октября по декабрь 2023 года количество заходов в приложение составило около 1 миллион раз. Аудитория была в восторге от такой возможности.