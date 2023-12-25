Образ Дианы Анкудиновой стал самым популярным среди других звезд в приложении НТВ в «Одноклассниках»

В честь своего 30-летия телеканал НТВ создал необычное приложение, где можно создавать образы с помощью социальной сети «Одноклассники». В итоге это приложение стало очень популярным. Было сгенерировано более 300 тысяч изображений и видео.
Желающие могли примерить на себе образ любимого артиста, а потом показать результат своим друзьями. С октября по декабрь 2023 года количество заходов в приложение составило около 1 миллион раз. Аудитория была в восторге от такой возможности.
Примечательно, что новые технологии позволили любому человеку примерить на себе облики знаменитостей из своих любимых проектов НТВ и сериалов.Это члены жюри и участники таких шоу, как «Маска», «Ты супер!», «Шоу Аватар», «Суперстар!», а еще сериала «Акушер» и разных передач.
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Самым популярным оказался образ Дианы Анкудиновой – количество генераций с ней превысило 80 тысяч. На втором месте оказалась Люся Чеботина, на третьем — Валерия, на четвертом — Регина Тодоренко и на пятом Лолита Милявская.
Официальная группа «НТВ Развлекательное» охватила около 2,7 миллионов человек, а также присоединилисось более 5 тысяч новых подписчиков.