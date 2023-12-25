«Улыбки слащаво-наигранные»: как поклонники отреагировали на фото Пугачевой и Галкина* в годовщину свадьбы

Не так давно она ездила на юбилей Андрея Макаревича*, где щегольнула в черном платье и шляпке. Тогда поклонники заметили, что у Пугачевой лицо смотрится, как маска. А во время шопинга на Кипре сама артистка пожаловалась на проблемы со здоровьем. У нее болят ноги, что доставляет звезде дискомфорт.

А портниха Любовь Аксенова заверила, что у Аллы Борисовны еще с молодости болели ноги из-за подагры. Она рассказывала, что артистка могла в гримерке лежать и закидывать ноги на стол после выступлений.

Сама Примадонна ранее просила не обсуждать ее жизнь и внешность. Она заявила, что после поездки в Чернобыль на ее голове могло и не остаться волос. Певица отмечала, что следит за внешностью, чтобы радовать детей.

Напомним, что у пары растут двойняшки Лиза и Гарри. 10-летние дети путешествуют с родителями. Они учат несколько языков и наряжаются под стать родителям.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.