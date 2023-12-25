«Улыбки слащаво-наигранные»: как поклонники отреагировали на фото Пугачевой и Галкина* в годовщину свадьбы

Алла Пугачева редко делится новостями из своей личной жизни. Но 24 декабря она сообщила, что отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Максмом Галкиным*. Супруги выложили фото, которое было сделано в ресторане. Однако осталось загадкой, в какой стране находилась пара.
Осенью ни переехали на Кипр, но в декабре приезжали в Израиль. В кадре они сидели за столиком и чокались бокалами с красным вином. Также артистка побаловала себя шариком мороженого.
«12 лет узаконенного счастья», – написал Галкин*.
«Счастье», – более лаконично заявила Алла Борисовна.
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Певица была в джемпере в рубчик молочного цвета и кепке с козырьком в тон наряда. Она накрасила губы и подвела глаза. А вот Галкин* не стал делать стрижку, оставив растрепанные кудри. Он заметно загорел за время гастролей.
Многие друзья поздравили супругов, в том числе вдова Валентина Юдашкина Марина. А вот многие поклонники подвергли их критике. Некоторые не поверили в искренность их слов.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
«Она уже в пятый раз счастлива была, ей не привыкать», – заявила ta.nja7611.
«Как надоела ваша показуха! Она уже никого не может обмануть», – отметила zhannakosareva52.
«Все на публику!» – высказалась bogova1508195.
«Наигранно все... Даже улыбки слащаво-наигранные», – посчитала lendiatat.
«Ну не смешите уже», – написал korunota.
Также Пугачеву стали осуждать за то, что как она выглядит в 74 года. Многие отметили, что выглядит певица неестественно. Особое внимание хейтеры обратили на ее глаза.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети Максима Галкина*
«Что у нее с глазами стало?» – удивилась katerinka116.
«Алла как то совсем не похожа на себя», – заверила _lady_me_ir_.
«Бабушка с внуком», – высказалась elena_kuznetchik.
Добавим, что ранее Аллу Борисовну заподозрили в пластике. За год, который она провела в Израиле, артистка стала стройнее. На фото певица демонстрирует моложавое лицо.
Не так давно она ездила на юбилей Андрея Макаревича*, где щегольнула в черном платье и шляпке. Тогда поклонники заметили, что у Пугачевой лицо смотрится, как маска. А во время шопинга на Кипре сама артистка пожаловалась на проблемы со здоровьем. У нее болят ноги, что доставляет звезде дискомфорт.
А портниха Любовь Аксенова заверила, что у Аллы Борисовны еще с молодости болели ноги из-за подагры. Она рассказывала, что артистка могла в гримерке лежать и закидывать ноги на стол после выступлений.
Сама Примадонна ранее просила не обсуждать ее жизнь и внешность. Она заявила, что после поездки в Чернобыль на ее голове могло и не остаться волос. Певица отмечала, что следит за внешностью, чтобы радовать детей.
Напомним, что у пары растут двойняшки Лиза и Гарри. 10-летние дети путешествуют с родителями. Они учат несколько языков и наряжаются под стать родителям.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.