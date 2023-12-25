Мария Погребняк встретит Новый год с возлюбленным: «В новых отношениях мне никто не изменят»

Мария Погребняк впервые за долгое время рассказала о личной жизни. Бывшая жена футболиста Павла Погребняка недолго была одна после развода. Она перестала скрывать отношения с 35-летним бизнесменом и хоккеистом Игорем Головинским.
Блогерша призналась, что знакомы они много лет, а само знакомство случилось в компании друзей. Теперь блондинка наслаждается своим новым романом и абсолютно счастлива.
«Новый год мы отметим вместе. Сначала я проведу время с детками, а потом мы с моим любимым человеком уедем к друзьям за город, а потом улетаем отдыхать на Мальдивы», — поделилась Мария с Ural.KP.RU.
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А вот говорить о прошлых отношениях она не стала. Напомним, что 17 лет блогерша жила с футболистом и родила троих сыновей — Артема, Павла и Алексея. Причину развода она не озвучила. Однако дала понять, что в браке, возможно, было предательство.
«Я живу настоящим. Настоящее у меня счастливое. В новых отношениях мне никто не изменяет», — заверила Погребняк.