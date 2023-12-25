Мария Погребняк встретит Новый год с возлюбленным: «В новых отношениях мне никто не изменят»

Мария Погребняк впервые за долгое время рассказала о личной жизни. Бывшая жена футболиста Павла Погребняка недолго была одна после развода. Она перестала скрывать отношения с 35-летним бизнесменом и хоккеистом Игорем Головинским.

Блогерша призналась, что знакомы они много лет, а само знакомство случилось в компании друзей. Теперь блондинка наслаждается своим новым романом и абсолютно счастлива.