Олег Шепс признался, что впал в уныние после финала шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Олег Шепс участвовал в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ. И хоть он показал свои способности, ему не удалось победить. Медиум из Самары занял лишь второе место. Его обошел чернокнижник Влад Череватый. Этого Шепс не ожидал, поэтому впал в уныние.

У него даже пропало желание отмечать Новый год. Даже то, что его старший брат Александр тоже участвовал в проекте, но не дошел даже до финала, ему не грело душу, хотя они постоянно соперничают.