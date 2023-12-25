Олег Шепс признался, что впал в уныние после финала шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Олег Шепс участвовал в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» на ТНТ. И хоть он показал свои способности, ему не удалось победить. Медиум из Самары занял лишь второе место. Его обошел чернокнижник Влад Череватый. Этого Шепс не ожидал, поэтому впал в уныние.
У него даже пропало желание отмечать Новый год. Даже то, что его старший брат Александр тоже участвовал в проекте, но не дошел даже до финала, ему не грело душу, хотя они постоянно соперничают.
«Последние дни я практически не выходил на связь, так как внутреннее состояние оставляло желать лучшего», — заявил медиум.
По его словам, друзья захотели исправить все и повлиять на его настроение.
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«Они вывезли меня подальше от домов и дворов и взорвали классный салют. Его название, не знаю, совпало так или нет, — «Чародей», — рассказал Олег, пишет «63.ru».
Напомним, что ранее он выложил фото с финала шоу и заявил, что на нем запечатлены лучшие экстрасенсы. Медиум скрывал сначала, что результат его расстроил.