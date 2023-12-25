Киркоров заявил, что роль черта в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» оказалась проклята

Филипп Киркоров поделился историей из своей жизни. На шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе близ Диканьки» певец рассказал, что играл черта в одноименном музыкальном фильме. Певец заверил, что роль была проклята, так как потом у него начались проблемы в личной жизни.
После этого случая он зарекся больше играть чертей. А также признался, что Навка звала его озвучивать черта, но он был вынужден отказаться, так как не хочет снова накликать на себя беду.
«Когда на меня посыпались все эти «розовые кофточки», я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», — пояснил поп-король.
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В итоге в шоу черт говорит голосом Григория Лепса, а Александр Панайотов подарил свой вокал кузнецу Вакуле, пишет KP.RU. Напомним, что в последнее время у Киркорова и так много проблем.
Его хотят лишить звания народного артиста после участия в скандальной вечеринке Настя Ивлеевой. А также на певца подал заявление в полицию охранник с концерта Ани Лорак, которого артист столкнул со сцены. Пострадавший заверяет, что 21 день провел в больнице из-за выходки звезды.