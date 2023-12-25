Киркоров заявил, что роль черта в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» оказалась проклята

Филипп Киркоров поделился историей из своей жизни. На шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе близ Диканьки» певец рассказал, что играл черта в одноименном музыкальном фильме. Певец заверил, что роль была проклята, так как потом у него начались проблемы в личной жизни.

После этого случая он зарекся больше играть чертей. А также признался, что Навка звала его озвучивать черта, но он был вынужден отказаться, так как не хочет снова накликать на себя беду.