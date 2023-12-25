Киркоров заявил, что роль черта в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки» оказалась проклята

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Певец Филипп Киркоров признался, что батюшка запретил ему играть нечисть. Артист заверил, что больше такую ошибку не повторит.

Филипп Киркоров поделился историей из своей жизни. На шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе близ Диканьки» певец рассказал, что играл черта в одноименном музыкальном фильме. Певец заверил, что роль была проклята, так как потом у него начались проблемы в личной жизни. 

После этого случая он зарекся больше играть чертей. А также признался, что Навка звала его озвучивать черта, но он был вынужден отказаться, так как не хочет снова накликать на себя беду. 

«Когда на меня посыпались все эти «розовые кофточки», я пошел в храм, и батюшка запретил мне играть чертей. С тех пор я зарекся изображать нечисть», — пояснил поп-король.

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В итоге в шоу черт говорит голосом Григория Лепса, а Александр Панайотов подарил свой вокал кузнецу Вакуле, пишет KP.RU. Напомним, что в последнее время у Киркорова и так много проблем. 

Его хотят лишить звания народного артиста после участия в скандальной вечеринке Настя Ивлеевой. А также на певца подал заявление в полицию охранник с концерта Ани Лорак, которого артист столкнул со сцены. Пострадавший заверяет, что 21 день провел в больнице из-за выходки звезды. 

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