Скрипач Лука Моромов стал победителем конкурса юных талантов «Синяя птица»

Безруков отметил, что у скрипача талант и даже назвал его «юным Моцартом». А вот Никита Михалков вручил специальный грант проекта «Синяя птица» лучшим педагогам и наставникам. Ими стали Ирина Скрябина из Краснодара, Наталья Вергизова из города Оса, Пермский край, Игорь Лерман из Набережных Челнов и Виктор Вовк из Донецка.

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Актриса Ирина Пегова, которая была гостьей на конкурсе, поразилась тому, сколько талантливых персон открыл этот проект. Особенно сильно ее впечатлил баянист Роман Кобелев. Также Борис Березовский похвалил своего ученика Владимира Рублева и заявил, что он просто подарок судьбы. А Николай Цицкаридзе заявил, что пение Анны Чевтаевой затронуло сердца всех членов жюри.

Напомним, что в финале выступили 9 участников, которые продемонстрировали свои таланты.