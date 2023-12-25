Адвокат рассказал, что Киркорову за стычку с охранником на концерте грозит штраф: «Ему сейчас ничего не будет»

Певец Филипп Киркоров 27 сентября посетил концерт Ани Лорак, на котором произошел неприятный инцидент. Певец толкнул охранника Александра, который не стал пропускать короля отечественной эстрады с фанатами, так как не согласовал это с начальником смены.
В итоге охранник упал и получил травмы. Почти месяц мужчина провел в больнице и теперь требует, чтобы виновный понес наказание в соответствии с законом. Он написал заявление в полицию, в котором просит завести уголовное дело на звезду за причинение вреда здоровью средней тяжести. Для Teleprogramma.pro адвокат Юрий Шель прокомментировал ситуацию.
«Тучи над Киркоровым сгущаются. Он сам провоцирует против себя недовольства. Он часто ведет себя достаточно безобразно с людьми: хамит, говорит гадости. Народный артист так себя вести не должен. Еще он выступил на этой вечеринке Настя Ивлеевой почти голый. Это позорно выглядело очень. Я считаю, что он давно деградировал как человек, еще когда они с Николаем Басковым кидались помоями в клипе. Он пропагандирует не вечное и доброе, как другие артисты.
Более того, Киркоров выглядит плохо и морально и физически. Он то полнеет, то делает операции для похудения. Прям превратился в шута горохового. Он сейчас пользуется своими большими связями. Я считаю, что ему сейчас ничего не будет в связи с этим скандалом. Но поскольку он часто попадает в такие истории, то все со временем закончится возбуждением уголовного дела, потому что вся эта безнаказанность приведет к тому, что певец сделает что-то более серьезное.
Все зависит от степени вреда здоровью. Если охранник ударился головой, тогда мог возник ушиб головного мозга, и это уже уголовная статья. А если ушиб какие-то мягкие части тела, то тут может быть возбуждена статья за побои. Тогда будет грозить до года, но это самая легкая статья, поэтом по ней не дают условный срок, а дают штраф.
Киркорову ничего не будет, но он уже не так защищен обществом», — поделился адвокат.
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Добавим, что если все же будет возбуждено дело по статье «Хулиганство», то артисту может грозить штраф в размере 200–300 тысяч рублей. А чтобы было заведено уголовное дело, нужно доказать, что певец действовал намеренно и нанес серьезный вред здоровью. Но юристы уверены, что Филипп Бедросович захочет все урегулировать через адвокатов и договорится о денежной компенсации, тогда охранник просто заберет свое заявление.