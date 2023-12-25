Адвокат рассказал, что Киркорову за стычку с охранником на концерте грозит штраф: «Ему сейчас ничего не будет»

«Тучи над Киркоровым сгущаются. Он сам провоцирует против себя недовольства. Он часто ведет себя достаточно безобразно с людьми: хамит, говорит гадости. Народный артист так себя вести не должен. Еще он выступил на этой вечеринке Настя Ивлеевой почти голый. Это позорно выглядело очень. Я считаю, что он давно деградировал как человек, еще когда они с Николаем Басковым кидались помоями в клипе. Он пропагандирует не вечное и доброе, как другие артисты.

Более того, Киркоров выглядит плохо и морально и физически. Он то полнеет, то делает операции для похудения. Прям превратился в шута горохового. Он сейчас пользуется своими большими связями. Я считаю, что ему сейчас ничего не будет в связи с этим скандалом. Но поскольку он часто попадает в такие истории, то все со временем закончится возбуждением уголовного дела, потому что вся эта безнаказанность приведет к тому, что певец сделает что-то более серьезное.

Все зависит от степени вреда здоровью. Если охранник ударился головой, тогда мог возник ушиб головного мозга, и это уже уголовная статья. А если ушиб какие-то мягкие части тела, то тут может быть возбуждена статья за побои. Тогда будет грозить до года, но это самая легкая статья, поэтом по ней не дают условный срок, а дают штраф.

Киркорову ничего не будет, но он уже не так защищен обществом», — поделился адвокат.