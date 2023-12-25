Ольга Орлова высказалась о вечеринке Насти Ивлеевой: «Признаю, что это был перебор»

Певица и телеведущая Ольга Орлова на днях приняла участие в вечеринке Настя Ивлеевой. У мероприятия был «голый» дресс-код, что в итоге провело к скандалу. Многие посчитали откровенные наряды звезд аморальными.
На мероприятии даже отметился Филипп Киркоров, которого теперь хотят за это лишить звания народного артиста. Многие поклонники стали критиковать Орлову. Они отмечали, что в 46 лет жена и мама не должна принимать участие в таких вечеринках. Сначала звезда молчала, но потом высказалась о случившемся.
Она пояснила, что мероприятие было закрытого формата и посвящено неизданным фото для Playboy. По ее словам, дресс-код действительно был с фривольным подтекстом. Однако Орлова подчеркнула, что наряд каждый выбирал настолько смелый, на сколько ему хотелось.
«Я уверена, что все отнеслись к этому с юмором, и пришли как кто "накреативил"», – пояснила она.
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Телеведущая также отметила, что никто не подозревал, как все обернется и уже сделали свои выводы. Также она добавила, что никто не хотел никого оскорбить ни своим поведением, ни видом. Ольга согласилась с тем, что на публичных людях лежит большая ответственность, поэтому они должны думать перед тем, как делать.
«Признаю, что это был перебор. Выводы сделаны, будем работать над собой дальше», – призналась звезда.