Ольга Орлова высказалась о вечеринке Насти Ивлеевой: «Признаю, что это был перебор»

Певица и телеведущая Ольга Орлова на днях приняла участие в вечеринке Настя Ивлеевой. У мероприятия был «голый» дресс-код, что в итоге провело к скандалу. Многие посчитали откровенные наряды звезд аморальными.

На мероприятии даже отметился Филипп Киркоров, которого теперь хотят за это лишить звания народного артиста. Многие поклонники стали критиковать Орлову. Они отмечали, что в 46 лет жена и мама не должна принимать участие в таких вечеринках. Сначала звезда молчала, но потом высказалась о случившемся.