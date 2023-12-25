Актриса Ася Резник и биохимик Даня Калиникин стали победителями шоу «Вызов»

Ася Резник и Даня Калиникин, Саша Стоун и Алиса Чубина. Фото: пресс-служба канала ТНТ

Победители второго сезон спортивно-интеллектуального реалити получили приз в 10 миллионов рублей.

В последние дни декабря завершился популярный проект «Вызов». Зрители несколько месяцев наблюдали за тем, как участники шоу сореновались и боролить за выход в финал. Было 11 звезд шоу-бизнеса и 11 молодых звезд из мира науки, но в финальной битве было всего 4 участника. Для них были подготовлены сложнейшие испытания на выносливость, физическую силу, логику, смекалку и интеллект. Но также им нельзя было забывать про умение находить общий язык. Победителями стали актриса Анастасия Резник и биохимик Даня Калиникин. 

С ними поборолись за главный приз в 10 миллионов рублей блогер Саша Стоун и медиааналитик Алиса Чубина. Спортсмену помешали эмоции быть более сосредоточенным, поэтому победу из его рук вырвали соперники. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Возможно, наши соперники просто оказались более сплоченными, так как они почти все шоу прошли вместе», – сказал Стоун.

К слову, полученные деньги победители уже решили как потратить. Резник захотела свою часть отправить в благотворительный фонд. А вот Калиникин продолжит развивать свой проект по разработке системы мониторинга уровня глюкозы,  чтобы сделать лучше жизнь тем, кто страдает из-за диабета. 

Читайте также