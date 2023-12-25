Охранник концертного зала требует возбудить уголовное дело на Киркорова за толчок со сцены: «Получил повреждения»

Певец Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания. На этот раз на него написал заявление в полицию охранник, который заверяет, что певец столкнул его со сцены во время концерта Ани Лорак. Артист хотел провести к своей подруге поклонников, которые намеревались вручить ей цветы.

Однако 36-летний охранник Александр не мог пропустить их, не получив на это разрешения начальника смены. Когда он звонил руководителю, король отечественной эстрады толкнул мужчину. В результате он упал со сцены и получил травмы.