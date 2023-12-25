Охранник концертного зала требует возбудить уголовное дело на Киркорова за толчок со сцены: «Получил повреждения»

Певец Филипп Киркоров снова оказался в центре внимания. На этот раз на него написал заявление в полицию охранник, который заверяет, что певец столкнул его со сцены во время концерта Ани Лорак. Артист хотел провести к своей подруге поклонников, которые намеревались вручить ей цветы.
Однако 36-летний охранник Александр не мог пропустить их, не получив на это разрешения начальника смены. Когда он звонил руководителю, король отечественной эстрады толкнул мужчину. В результате он упал со сцены и получил травмы.
«Филипп Бедросович толкнул меня со сцены, я упал на бетонный пол и получил повреждения. Я и подумать не мог, что со спины Филипп Бедросович меня может толкнуть», – рассказал пострадавший.
Он уже написал заявление в полицию. По словам юристов, охранник почти месяц провел в больнице. У него получил растяжение связочного аппарата правого голеностопного сустава, поэтому он просит завести уголовное дело за причинение вреда здоровью средней тяжести. Пока полиция проводит проверку случившегося, поэтому дело еще не заведено, пишет KP.RU. Напомним, что сам инцидент случился 27 сентября.
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Недавно Киркорова также захотели лишить звания народного артиста из-за его участия в провокационной вечеринке Насти Ивлеевой. Этого захотел ФПБК Виталий Бородин. Но на днях певец в беседе с Дмитрием Песковым заявил, что после фотосессии покинул вечеринку, так как его не предупреждали, что мероприятие будет таким смелым.