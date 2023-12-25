Гарик Мартиросян сыграл Шпакяна в фильме «Иван Васильевич меняет все!»

Известный шоумен Гарик Мартиросян признался, что ему досталась роль стоматолога Шпака в новогодней комедии ТНТ «Иван Васильевич меняет все!». Только продюсеры решили пошутить и назвали его Шпакян.

Кроме того, в картине предстанут Ольга Кортункова, Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Денис Дорохов, Гоша Куценко, Филипп Киркоров.

«Филипп, кстати, будет императором Болгарии и Подмосковья всея Руси», — пошутил Гарик. «Гарик, а почему мне никто роль не предложил?» — поинтересовался ведущий «Шоу Воли» Илья Соболев. «Ты пойми, я пытался, но не согласовали», — отшутился Мартиросян.

Комедия «Иван Васильевич меняет все!» спародирует легендарную советскую картину «Иван Васильевич меняет профессию». Создатели пообещали, что это будет лучший их проект.

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