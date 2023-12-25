Гарик Мартиросян раскритиковал шоу Павла Воли

Звезда Comedy Club Гарик Мартиросян стал новым гостем популярного «Шоу Воли». Юморист признался, что ему нравится эта программа, но в ней ей несколько недочетов.

«Ребята, у вас же шоу! А где шоу? Ну, например, вступительная музыка — ну что это? Как будто сейчас 1995 год, и я должен достать из кармана бочонок, как в лото», — пошутил ведущий.

Мартиросян также высмеял манеру Павла Воли общаться с гостями.

«Как будто тебе не очень интересно… Ну, я понимаю, почему твоя программа выходит в полночь. Это чтобы не мешать людям засыпать», — отметил Гарик.

«А что, нам шашлык надо жарить всем?» — пошутил Воля.