Андрей Аршавин: «Мне сносило крышу от больших денег»

Известный футболист Андрей Аршавин рассказал Павлу Воле, что он терял голову от больших денег. И случилось это сразу после того, как спортсмена перевели в футбольный клуб «Зенит».

«Да, мне сносило крышу от больших денег. Но это было недолго, потом наладилось», — заявил он. «А звездной болезнью страдал?» — поинтересовался Воля. «Я с ней родился, поэтому мне легче было», — отшутился Аршавин.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя председателя правления футбольного клуба «Зенит» по спортивным вопросам. Разведен, имеет четырех детей. Троих от Юлии Барановской и дочь Есению от Алисы Казьминой.

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