Дарья Сагалова объяснила, куда пропала на 10 лет из профессии: «Были попытки вернуться»

Актриса Дарья Сагалова не стала подводить команду сериала «Счастливы вместе» и согласилась на съемки в его продолжении. Она вернулась к роли Светки Букиной в ситкоме «Букины» на ТНТ, чем несказанно обрадовала поклонников. Ведь за последние годы актриса очень редко появлялась на экранах. Из профессии Дарья даже была готова уйти совсем, о чем призналась в интервью на YouTube-канале Fametame.

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Дело в том, что Сагалова, впервые став мамой, в 2011 году пыталась совмещать карьеру и материнство. Но быстро поняла, что это довольно сложно. А когда дочка заболела, и встал вопрос о госпитализации, поняла, что надо выбирать. И она выбрала семью, ушла в декретный отпуск. А в 2015 году снова стала мамой.

«Я была готова к тому, что я не вернусь в эту профессию. Пару раз были попытки вернуться, и были неудачные опыты даже на больших каналах, даже с хорошими режиссерами», - поделилась Сагалова.

В 2019 году у Дарьи родилась третья дочка. Актриса по сей день счастлива в браке с бизнесменом Константином Масленниковым.