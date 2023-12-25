Роман Костомаров – про жену: «Не понимаю, как Оксана не бросила меня»

Фигурист Роман Костомаров признался, что порой его настигают негативные мысли. Олимпийский чемпион сегодня учится заново ходить на протезах и жить без кистей рук. И вся страна следит за его победами и достижениями на этом нелегком пути.

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В эфире шоу Первого канала «Сегодня вечером», куда Костомаров пришел вместе с женой Оксаной Домниной, он признался, что стал любить ее еще больше. Оксана неотступно была рядом, поддержала в самые тяжелые моменты, а теперь кормит с ложечки его дома.

«Какой я был и какой стал – каракатица... Ладно бы на 2 -3 года такой — как исправительный срок, но навсегда – вот это ужасает. Я не понимаю, как Оксана это выдержала и не бросила меня... Сейчас моя любовь к жене в тысячу раз больше», - признался Костомаров.

Сама Оксана говорит, что по-другому бы не смогла. Происшедшее изменило характер Костомарова, по ее словам, он стал более мягким и терпеливым, и они с ним сблизились еще больше.