Кристина Орбакайте поздравила россиян с католическим Рождеством

Певица и актриса Кристина Орбакайте продолжает оставаться в Москве вопреки распространенным ранее слухам о том, что в новогодних голубых огоньках она сниматься отказалась. Звезда с удовольствием посещает мероприятия и съемки, будет зарабатывать здесь на каникулах и не общается с журналистами.

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Активизировалась Орбакайте и в Сети. На этот раз поводом для публикации стало католическое Рождество. Дочка Пугачевой решила поздравить россиян с этим праздником и опубликовала себя на видео.

«С католическим Рождеством», - написала звезда.

Фоном заиграла песня Орбакайте про три желания, точнее, куплет. Видимо, строчки – это то, чего она желает людям в наступающем году.

«Первое — быть любимой, быть свободной — вот второе, ну, а третье — совсем простое, мира всем нам и покоя», - звучит фоном припев из песни.

Комментарии под публикацией артистка так и не открыла. Звезду призвали обозначить свою позицию по происходящему, но она отмалчивается и отказывается читать гневные посылы в свой адрес от хейтеров.