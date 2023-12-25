Кристина Асмус припомнила развод с Гариком Харламовым: «Не было никаких отступных»

Актриса Кристина Асмус прокомментировала свой новый имидж и одновременно закинула очередной камень в огород бывшего мужа Гарика Харламова. Звезда «Текста» рассказала подписчикам в Сети, что ее никто из коллег не узнал на премьере комедии «Холоп 2» - она перекрасила волосы в черный цвет. И теперь готовится обогатиться.

«Милош, Сережа Бурунов, Юля Топольницкая – все проходили мимо, а потом возвращались и в шоке говорили, что я буду богатой. Ваши слова, ребят, да Богу в уши. А то с развода все потрачены уже. Не было там никаких отступных, все сама, все сама», - написала звезда.

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Развод с Харламовым у Асмус состоялся еще в 2020 году. Но бывшие то и дело обмениваются колкостями или высмеивают друг друга в своих публичных высказываниях, вороша прошлое. Шутки Гарика, кстати, не раз приводили к гневным вспышкам Кристины. Например, он пошутил в одном из шоу, что загадил дом, который потом оставил Асмус. А она не смолчала и опровергла его заявление, что он ей отписал жилье.