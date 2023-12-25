Наталья Бочкарева потратила на пластику фигуры 2 млн рублей

Звезда сериалов «Счастливы вместе» и «Букины» Наталья Бочкарева призналась, что потратила 2 млн рублей на откачку лишних объемов. После третьей беременности она сильно поправилась и просила пластического хирурга приехать к ней сразу после родов, прямо в роддом.

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Исполнительница роди домохозяйки Даши Букиной родила третьего ребенка весной 2023 года. И была недовольна новой фигурой. Под нож хирурга в итоге она легла позже, выписавшись из роддома. Эскулап подкорректировал ей объемы и подтянул кожу на руках, а жир с живота переместил на ягодицы.

Сейчас Бочкарева сидит на диете и готовится к еще одной операции. Она намерена улучшить грудь.

По материалам программы «Ты не поверишь!»/НТВ