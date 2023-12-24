Алла Пугачева прервала молчание в годовщину свадьбы с Максимом Галкиным*: «Счастье!»

Алла Пугачева 24 декабря отметила с пятым мужем Максимом Галкиным* годовщину свадьбы. Переехавшие на Кипр звезды отправились в ресторан и пригубили за столь знаменательное событие – 12 лет со дня бракосочетания.

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Примадонна вслед за мужем опубликовала в своем микроблоге совместное фото – то же самое, что и он ранее. Правда, в отличие от него певица решила быть немногословной и одним словом охарактеризовала происходящее.

«Счастье!!!», - написала Пугачева под фотографией.

Подписчики в комментариях принялись поздравлять пару с годовщиной. Но нашлись и те, кто не разделил радость с супругами и осудил их, припомнив, что живут они теперь не в России.

Напомним, Пугачева и Галкин* уехали из страны в 2022 году. сначала они поселились в Израиле, но в октябре текущего года перебрались на более мирный Кипр.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента