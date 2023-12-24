Родион Газманов оказался Соловьем-Разбойником на шоу «Аватар»: «Я устал так много улыбаться»

В это воскресенье, 24 декабря, в эфир НТВ вышел второй полуфинальный выпуск шоу «Аватар». В номинацию на раскрытие попали, по традиции, три участника проекта - Соловей-Разбойник, Садко и Змей Горыныч.

Члены жюри решили, что раскрывать на этот раз нужно Соловья-Разбойника. И сделали это!

Судьи были единогласны, заявив, что аватаром Соловья-Разбойника управляет Родион Газманов. И оказались совершенно правы!