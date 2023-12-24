Родион Газманов оказался Соловьем-Разбойником на шоу «Аватар»: «Я устал так много улыбаться»

В это воскресенье, 24 декабря, в эфир НТВ вышел второй полуфинальный выпуск шоу «Аватар». В номинацию на раскрытие попали, по традиции, три участника проекта - Соловей-Разбойник, Садко и Змей Горыныч.
Члены жюри решили, что раскрывать на этот раз нужно Соловья-Разбойника. И сделали это!
Судьи были единогласны, заявив, что аватаром Соловья-Разбойника управляет Родион Газманов. И оказались совершенно правы!
Родион Газманов на шоу «Аватар». Фото: кадр программы
«Ребят, ну как это было классно! Для меня этот проект был открытием и большим откровением», - признался Родион Газманов членам жюри шоу.
Сергей Лазарев признался, что Родион Газманов рассекретил себя пару выпусков назад.
«Ты себя так здорово проявил в этом шоу. Но пару выпусков назад ты нам подсказал. Мы тебя угадали и видели уже только тебя», - сказал Сергей Лазарев.
«Я просто устал так много улыбаться», - объяснил ему Родион Газманов.