Родион Газманов оказался Соловьем-Разбойником на шоу «Аватар»: «Я устал так много улыбаться»

Соловей-Разбойник на шоу «Аватар». Фото: НТВ

Жюри шоу телеканала НТВ разгадало личность очередного аватара.

В это воскресенье, 24 декабря, в эфир НТВ вышел второй полуфинальный выпуск шоу «Аватар». В номинацию на раскрытие попали, по традиции, три участника проекта - Соловей-Разбойник, Садко и Змей Горыныч.

Члены жюри решили, что раскрывать на этот раз нужно Соловья-Разбойника. И сделали это!

Судьи были единогласны, заявив, что аватаром Соловья-Разбойника управляет Родион Газманов. И оказались совершенно правы!

Родион Газманов на шоу «Аватар». Фото: кадр программы

«Ребят, ну как это было классно! Для меня этот проект был открытием и большим откровением», - признался Родион Газманов членам жюри шоу.

Сергей Лазарев признался, что Родион Газманов рассекретил себя пару выпусков назад.

«Ты себя так здорово проявил в этом шоу. Но пару выпусков назад ты нам подсказал. Мы тебя угадали и видели уже только тебя», - сказал Сергей Лазарев.

«Я просто устал так много улыбаться», - объяснил ему Родион Газманов.

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