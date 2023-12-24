Саша Гобозов из «Дома-2» подал в суд на беременную Алиану Устиненко

Бывший муж Алианы Устиненко Саша Гобозов, который сейчас находится под следствием, вероятно, решил, что жизнь не должна казаться малиной и его экс-супруге. Саша Гобозов женат на юристе и, вероятно, с ее подачи, забрасывает исками Алиану Устиненко и ее родных.

Алиана рассказала в микроблоге о ситуации.

«Бывший муж подал в розыск на сына, что он не знает, где тот находится. Сначала на моих родных в Волгограде, потом уже в Москве – на меня. Потом подал заявление, ну не он, а там у него целая армия, на определение порядка общения. Хотя я ему не запрещала общаться с Робертом, в то же время он сам не общался и не помогал финансово», - рассказала Алиана Устиненко.

Устиненко добавила, что до нее донесли детали дела самого Гобозова. Оказывается, происходящее касается и ее сына Роберта, которого она родила в браке с Гобозовым.

«Оказывается, я не знаю, правда это или нет, якобы угрожают расправой ему и всей его семье. Присылают фотографию моего ребенка Роберта с угрозами, что его закопают, похоронят. И в то же время он хочет, чтобы ребенок приезжал туда», - поделилась Алиана Устиненко.

Напомним, сейчас Алиана Устиненко беременна, она ждет третьего ребенка. А между тем, ее маленькой дочери всего восемь месяцев. Разумеется, будущей маме нужны комфортные условия и покой. Пока же Алиана очень сильно нервничает и признается, что шокирована тем, как развиваются события.

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