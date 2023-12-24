Саша Гобозов из «Дома-2» подал в суд на беременную Алиану Устиненко

Алиана Устиненко. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Экс-участница проекта Алиана Устиненко, которая ждет третьего, ребенка, призналась, что она шокирована происходящим.

Бывший муж Алианы Устиненко Саша Гобозов, который сейчас находится под следствием, вероятно, решил, что жизнь не должна казаться малиной и его экс-супруге. Саша Гобозов женат на юристе и, вероятно, с ее подачи, забрасывает исками Алиану Устиненко и ее родных.

Алиана рассказала в микроблоге о ситуации.

«Бывший муж подал в розыск на сына, что он не знает, где тот находится. Сначала на моих родных в Волгограде, потом уже в Москве – на меня. Потом подал заявление, ну не он, а там у него целая армия, на определение порядка общения. Хотя я ему не запрещала общаться с Робертом, в то же время он сам не общался и не помогал финансово», - рассказала Алиана Устиненко.

Устиненко добавила, что до нее донесли детали дела самого Гобозова. Оказывается, происходящее касается и ее сына Роберта, которого она родила в браке с Гобозовым.

«Оказывается, я не знаю, правда это или нет, якобы угрожают расправой ему и всей его семье. Присылают фотографию моего ребенка Роберта с угрозами, что его закопают, похоронят. И в то же время он хочет, чтобы ребенок приезжал туда», - поделилась Алиана Устиненко.

Напомним, сейчас Алиана Устиненко беременна, она ждет третьего ребенка. А между тем, ее маленькой дочери всего восемь месяцев. Разумеется, будущей маме нужны комфортные условия и покой. Пока же Алиана очень сильно нервничает и признается, что шокирована тем, как развиваются события.

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