Женя Искандарова стала победительницей шоу «Новые звезды в Африке»: «Я способна на все!»

На телеканале ТНТ вышел в эфир финальный выпуск проекта «Новые звезды в Африке». В его финале стало известно, кто же выиграл главный приз шоу - пять миллионов рублей.

Победителем стала актриса юмористического жанра Евгения Искандарова. Она заявила, что способна на все. Кстати, Евгения Искандарова стала первой девушкой, победившей в шоу ТНТ.

«Эта победа для меня значит, что я способна на все. Никогда не надо останавливаться. Даже если в какой-то момент жизни тебе становится плохо», - сказала Евгения Искандарова в эфире «Новые звезд в Африке».

Стоит отметить, что за главный приз, помимо Евгении, боролись еще три финалиста проекта - Карина Нигай, Карина Кокс и Алексей Базанов.

Напомним, Евгения Искандарова несколько дней назад в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro, признавалась, что участие в шоу стало для нее психологическим экспериментом, во время которого она нашла друзей и союзников и поняла, какие люди ей не подходят.

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