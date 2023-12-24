Аня Левченко из «Дома-2» рассказала, что Валера Блюменкранц уже год не виделся с сыном

Бывшая участница «Дома-2» Аня Левченко рассказала, что Валера Блюменкранц после развода с ней перестал общаться с сыном Давидом. Левченко отметила, что никогда не запрещала Блюменкранцу видеть малыша. Но судя по всему, Валера Блюменкранц не горит желанием ехать в Россию, чтобы встретиться с Давидом.

Анна же заявила, что не повезет мальчика в Дубай, куда Валера Блюменкранц переехал несколько месяцев назад, на свидание к отцу.

«Я не запрещаю видеться с сыном. Никогда такого не было. Я всегда за их общение. Я хочу, в первую очередь, чтобы у моего ребенка была здоровая психика, чтобы он вырос нормальным, адекватным человеком. Не невротиком. Они виделись год назад. Но я сейчас собирать вещи и везти ребенка к папе не буду. Это моя позиция», - поделилась в микроблоге Аня Левченко.

Напомним, Давид родился 1 апреля 2021 года. Малышу весной исполнится три. Получается, что треть своей жизни мальчик не видит папу.

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