Сын Рыбина и Сенчуковой раскрыл причину развода с женой: «Была ревность в острой форме»

Сын звездной пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий Рыбин много лет был в отношениях с Дарьей Алябьевой. Поклонники пары не сомневались, что пара создаст крепкую семью, ведь их чувства были проверены временем. Восемь лет вместе!
Когда влюбленные поженились, все ожидали, что этот союз будет гармоничным и очень долгим. Но через несколько месяцев семейной жизни Василий и Дарья развелись.
Как оказалось, девушка была не готова к браку с музыкантом. Василий Рыбин дал понять, что жена ревновала его к работе и поклонницам.
«Была ревность в острой форме, а я не хотел, чтобы мне делали мозги, и я не хотел ссориться, потому что потом осадок неприятный», - поделился Василий Рыбин в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Василий Рыбин. Фото: соцсети Василия Рыбина
Наталья Сенчукова, которая присутствовала на программе, добавила, что невестка Дарья приходила к ней за советом, пыталась сохранить брак, но было уже поздно. Отношения супругов зашли в тупик.
Сейчас Василий Рыбин вновь счастлив. Он встретил девушку по имени Валерия, которая его прекрасно понимает.