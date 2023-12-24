Сын Рыбина и Сенчуковой раскрыл причину развода с женой: «Была ревность в острой форме»

Сын звездной пары Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василий Рыбин много лет был в отношениях с Дарьей Алябьевой. Поклонники пары не сомневались, что пара создаст крепкую семью, ведь их чувства были проверены временем. Восемь лет вместе!

Когда влюбленные поженились, все ожидали, что этот союз будет гармоничным и очень долгим. Но через несколько месяцев семейной жизни Василий и Дарья развелись.

Как оказалось, девушка была не готова к браку с музыкантом. Василий Рыбин дал понять, что жена ревновала его к работе и поклонницам.