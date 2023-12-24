Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова побывала в гостях в доме Филиппа Киркорова: «Разве не чудеса?»

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова сейчас вовсю пытается влиться в мир шоу-бизнеса под творческим псевдонимом Марго. Судя по всему, начинающей певице посоветовали добиться расположения поп-короля Филиппа Киркорова.

Марго Овсянникова уже отметилась рядом с Филиппом Киркоровым на одном из светских мероприятий, во время которого Киркоров якобы подарил ей колье.

А теперь Овсянникова побывала и в доме Филиппа Киркорова. Он принимал Марго рядом с украшенной елкой в холле своего особняка с двумя роскошными лестницами, ведущими на второй этаж его жилища.

В микроблоге экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова поделилась кадрами, запечатлевшими этот момент.