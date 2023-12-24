Экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова побывала в гостях в доме Филиппа Киркорова: «Разве не чудеса?»

Бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова сейчас вовсю пытается влиться в мир шоу-бизнеса под творческим псевдонимом Марго. Судя по всему, начинающей певице посоветовали добиться расположения поп-короля Филиппа Киркорова.
Марго Овсянникова уже отметилась рядом с Филиппом Киркоровым на одном из светских мероприятий, во время которого Киркоров якобы подарил ей колье.
А теперь Овсянникова побывала и в доме Филиппа Киркорова. Он принимал Марго рядом с украшенной елкой в холле своего особняка с двумя роскошными лестницами, ведущими на второй этаж его жилища.
В микроблоге экс-участница «Дома-2» Марго Овсянникова поделилась кадрами, запечатлевшими этот момент.
«Марго, какая красота! Мадонна! Спасибо, что приехала», - сказал Филипп Киркоров своей гостье.
Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: скрин видео из соцсети Марго Овсянниковой
Марго Овсянникова дала понять, что ей самой с трудом верится в реальность происходящего.
«Wow, чудеса! Филипп! Наш король! А мы в его замке. Разве не чудеса? Люблю вас! Пусть и в вашей жизни случаются чудеса», - написала в микроблоге Марго Овсянникова.
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