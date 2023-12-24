Поплавская прокомментировала извинения Ивлеевой после вечеринки: «Откупиться хочет благотворительностью»

56-летняя актриса Яна Поплавская, которая большинству зрителей запомнилась ролью Красной шапочки в фильме советских времен, отреагировала на извинения Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки.
Поплавская дала понять, что не верит в искренность эпатажной телеведущей и блогерши Ивлеевой.
«Ивлееву принудили извиняться. Даже текст написали, который она зачитала по суфлеру. Покаяния не вышло», - написала в телеграм-канале Яна Поплавская.
Яна Поплавская. Фото: Global Look Press
Анастасия Ивлеева, напомним, извинилась за неуместный праздник, который организовала в Москве, пригласив звездных друзей и объявив дресс-кодом almost naked. Ивлеева уточнила, что вырученные средства направит на благотворительность. Поплавская увидела корысть и в этом жесте Анастасии.
«Откупиться хочет благотворительностью», - уверена Поплавская.
Досталось от актрисы и гостье вечеринки Ивлеевой Ксении Собчак.
«А Собчак все продолжает гнуть линию, что траура нет, хватит грустить, давайте кутить!» - добавила Яна Поплавская в телеграм-канале.