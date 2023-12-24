Поплавская прокомментировала извинения Ивлеевой после вечеринки: «Откупиться хочет благотворительностью»

Анастасия Ивлеева. Фото: Global Look Press

Исполнительница роли Красной шапочки Яна Поплавская дала понять, что не верит в искренность Анастасии Ивлеевой.

56-летняя актриса Яна Поплавская, которая большинству зрителей запомнилась ролью Красной шапочки в фильме советских времен, отреагировала на извинения Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки.

Поплавская дала понять, что не верит в искренность эпатажной телеведущей и блогерши Ивлеевой.

«Ивлееву принудили извиняться. Даже текст написали, который она зачитала по суфлеру. Покаяния не вышло», - написала в телеграм-канале Яна Поплавская.

Яна Поплавская. Фото: Global Look Press

Анастасия Ивлеева, напомним, извинилась за неуместный праздник, который организовала в Москве, пригласив звездных друзей и объявив дресс-кодом almost naked. Ивлеева уточнила, что вырученные средства направит на благотворительность. Поплавская увидела корысть и в этом жесте Анастасии.

«Откупиться хочет благотворительностью», - уверена Поплавская.

Досталось от актрисы и гостье вечеринки Ивлеевой Ксении Собчак.

«А Собчак все продолжает гнуть линию, что траура нет, хватит грустить, давайте кутить!» - добавила Яна Поплавская в телеграм-канале.

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