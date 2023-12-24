Поплавская прокомментировала извинения Ивлеевой после вечеринки: «Откупиться хочет благотворительностью»

56-летняя актриса Яна Поплавская, которая большинству зрителей запомнилась ролью Красной шапочки в фильме советских времен, отреагировала на извинения Анастасии Ивлеевой после скандальной вечеринки.

Поплавская дала понять, что не верит в искренность эпатажной телеведущей и блогерши Ивлеевой.