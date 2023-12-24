Камила Валиева выступила на чемпионате России под композицию из сериала «Слово пацана»

Прославленная фигуристка Камила Валиева поразила поклонников, пришедших болеть за нее на чемпионате России по фигурному катанию, показав красивый номер под саунтдрек к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Номер, с которым выступила Камила Валиева, был вне рамок соревнований. Он показательный. Во время него фигуристка представила невероятно красивую и сложную программу под композицию АИГЕЛ «Пыяла» - трек, прозвучавший в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Стоит добавить, что 17-летняя Камила Валиеву завоевала бронзовую медаль Чемпионата России по фигурному катанию. Победу на соревнования сумела одержать другая воспитанница тренера Этери Тутберидзе - Аделия Петросян. Второе место у фигуристки Софьи Муравьевой.

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