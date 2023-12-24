Влад Кадони об Ольге Бузовой: «Мне прислали ее аудиосообщение, где она по мне так прокатывается»

Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони заговорил о своих обидах на бывшую коллегу по телестройке Ольгу Бузову. Он вспомнил, как Бузова резко оборвала отношения со всеми ведущими телестройки, как подставила их, прислав сообщение перед самым эфиром, что не приедет на съемки.

Влад Кадони также дал понять, что Ольга Бузова - очень двуличный человек. В глаза говорит одно, а думает и делает совершенно другое. Влад Кадони искренне считал Ольгу Бузову своим другом. Он бывал на вечеринках Ольги Бузовой по случаю ее дней рождений, они всегда мило общались.

Но оказалось, что на самом деле Ольга Бузова относилась к Владу Кадони чуть ли не как к мусору. Отказывалась вести программы в дуэте с ним.

«За спиной говорила, что не хочет вести программу со мной, а при мне улыбалась. Больше всего меня обидело то, что мне прислали ее аудиосообщение, где она по мне так прокатывается… А самое главное, она называла меня «этот». Мне стало обидно. Я очень сильно протрезвел…» - поделился Влад Кадони.

По материалам шоу «Злые языки» на RUTUBE

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».