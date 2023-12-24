Киркоров рассказал мужу Навки, как попал на вечеринку Ивлеевой: «Я просто обещал ей»

Поп-король Филипп Киркоров в эти предновогодние дни не пропускает ни одного светского мероприятия. В середине минувшей недели он отметился на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, а в минувшую субботу посетил шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», куда пришла и вся семья прославленной фигуристки.

За кулисами ледового шоу Филипп Киркоров пообщался с мужем Татьяны Навки Дмитрием Песковым. Тот, в частности, поинтересовался у Филиппа Киркорова, как тот мог стать частью тусовки Ивлеевой.

Киркоров сообщил, что очутился на пати, потому что дал обещание организаторше.

«Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась», - рассказал поп-король Дмитрию Пескову.

Филипп Киркоров дал понять, что почти сразу сообразил, что вечеринка носит немного странный характер.

«Я там даже не был. У меня ума хватило. Я когда увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход)», - признался Филипп Киркоров.

По материалам starhit.ru

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».