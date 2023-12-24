Эдгард Запашный в день рождения Марии Захаровой рассказал о ее любимых собачках

24 декабря отмечает свой день рождения директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова. В честь этого события Мария Захарова презентовала свою новую песню «Рождество. В добрый час!». Эта композиция стала девятой по счету в активе Марии Захаровой в качестве автора песен.

Презентация прошла в доме приемов на Спиридоновке, где собрались коллеги Захаровой и журналисты. Мария Захарова предстала в платье сложного лавандово-пудрового оттенка, с элегантной прической - волосами, собранными в пучок на затылке.