Эдгард Запашный в день рождения Марии Захаровой рассказал о ее любимых собачках

24 декабря отмечает свой день рождения директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова. В честь этого события Мария Захарова презентовала свою новую песню «Рождество. В добрый час!». Эта композиция стала девятой по счету в активе Марии Захаровой в качестве автора песен.
Презентация прошла в доме приемов на Спиридоновке, где собрались коллеги Захаровой и журналисты. Мария Захарова предстала в платье сложного лавандово-пудрового оттенка, с элегантной прической - волосами, собранными в пучок на затылке.
Мария Захарова в свой день рождения. Фото: Владислав Воробьев/«КП»
В числе тех, кто поздравил Марию Захарову с днем рождения, известный укротитель тигров, народный артист РФ, директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
«С большим удовольствием присоединяюсь ко всем поздравлениям и конечно желаю крепкого здоровья, счастья, любви в семье и успехов на работе. А еще у Марии Владимировны есть любимые собачки и хочу пожелать, чтобы никто из них никогда не болел!» - сказал Эдгард Запашный.
Пои материалам kp.ru
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